Нурмагомедов рассказал, за кого болеет в футбольной Лиге чемпионов — видео

Оказалось, спортсмен уже более 20 лет следит за самыми разными футбольными состязаниями.

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов во время встречи с фанатами в преддверии турнира UFC в Санкт-Петербурге рассказал, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов поддерживает амстердамский "Аякс".

— Я за футболом очень пристально слежу. Это на самом деле король спорта и, честно говоря, с ним ничего не сравнится, — выразил мнение Нурмагомедов.

Он также признался, что среди оставшихся участников Лиги чемпионов поддерживает амстердамский "Аякс", который в полуфинале встретится с "Тоттенхэмом". Кроме того, Хабиб заявил, что более 20 лет следит за самыми разными футбольными соревнованиями.