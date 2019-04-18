20-летний актёр признался, что он абсолютно слеп на съёмочной площадке — очки в Винтерфелле не в ходу.

Британский актёр Айзек Хемпстед-Райт, которому мы обязаны за блистательное исполнение роли Брана Старка в "Игре престолов", стал гостем шоу Джимми Киммела. Речь шла в основном о новом сезоне легендарной франшизы, поэтому всё подряд рассказывать не будем, чтобы избежать спойлеров.

Но на чём точно можно остановиться и что, кстати, осталось неизменным за несколько сезонов — это пронзительный и леденящий душу взгляд Трёхглазого ворона. Ведущий не остался в стороне и поинтересовался у актёра, в чём его секрет? Как ему удаётся смотреть зрителю прямо в душу? Ответ оказался прост и печален.

— У меня сам по себе неплохо выходит такой интенсивный взгляд, но помогает ещё и то, что я абсолютно слеп на съёмочной площадке, — поразил признанием Айзек. — В кадре у меня нет очков или контактных линз.

Эта "суперспособность" молодого артиста сбивала с толку и его коллег по съёмочной площадке. Он рассказал, как однажды актриса Софи Тёрнер — исполнительница роли Сансы — подошла к нему с вопросом, мол, как у него получается смотреть куда-то "вглубь" людей.

— Я просто не вижу тебя, вот почему, — ответил он.

Ранее сообщалось, что в России финал "Игры престолов" будет выходить с задержкой. Также Джон Сноу стал героем нового мема.