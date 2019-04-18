Украинские нефтяники предупредили о возможном коллапсе из-за санкций России

Специалисты из Незалежной призвали госорганы способствовать наращиванию производства отечественными предприятиями.

Запрет экспорта российской нефти и нефтепродуктов на Украину может потрясти как топливный рынок, так и всю экономику страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте нефтяной компании "Укртатнафта".

— Прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны, — говорится в сообщении.

Компания призвала правительственные органы в кратчайшие сроки разработать и устранить налоговые и другие преференции на поставки нефтепродуктов из России.

Помимо этого, представители "Укртатнафты" призвали способствовать наращиванию отечественными нефтеперерабатывающими предприятиями собственного производства, так как это позволит обеспечить внутренний нефтерынок и диверсифицировать поставки нефтепродуктов.

Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов из России на Украину приведёт к удорожанию ресурсов в Незалежной.