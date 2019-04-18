Экс-замглавы "Дальспецстроя" осуждён за махинации при строительстве "Восточного"

В ходе следствия удалось установить, что обвиняемый без конкурса заключил договоры с одним из подрядчиков.

Экс-заместитель главы "Дальспецстроя" приговорён к шести годам и трём месяцам колонии общего режима за махинации на 800 миллионов рублей во время строительства космодрома "Восточный". Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

— В соответствии с позицией государственного обвинителя — представителя Главной военной прокуратуры — подсудимый приговорён к шести годам и трём месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности сроком на три года, — заявили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия удалось установить, что обвиняемый без конкурса заключил договоры с одним из подрядчиков. В дальнейшем на его счета были переведены авансовые платежи без банковской гарантии. Компания же свои обязательства не выполнила.

— В целях возмещения (ущерба) наложен арест на денежные средства и имущество осуждённого на 25 миллионов рублей, в том числе на принадлежащие ему две квартиры в Реутове и Хабаровске, четыре нежилых помещения и два машино-места в Хабаровске, — добавили в ведомстве.