В Москве задержали двух мужчин со скелетом в сумке

В Москве у жилого дома полицейские остановили двух мужчин, у которых в одной из сумок нашли останки человеческого скелета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, который умер более года назад.

— В ближайшее время оба мужчины будут доставлены в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению указанного преступления, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.