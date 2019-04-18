В Москве задержали двух мужчин со скелетом в сумке

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В Москве задержали двух мужчин со скелетом в сумке

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В Москве у жилого дома полицейские остановили двух мужчин, у которых в одной из сумок нашли останки человеческого скелета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, который умер более года назад.

В ближайшее время оба мужчины будут доставлены в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению указанного преступления, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

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