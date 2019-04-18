В Башкирии ревнивая жена наняла киллера для любовницы мужа и их ребёнка

Сотрудники полиции задержали посредника при передаче денег для "исполнителя". Вслед за ним взяли и обманутую супругу, которая решилась на отчаянный шаг.

В башкирском городе Ишимбай полицейские предотвратили кровавую вендетту. Местная жительница задумала убить любовницу своего мужа и их полуторагодовалого ребёнка, сообщают местные СМИ.

56-летняя жена знала, что её муж ходит "налево" довольно давно, но, когда выяснилось, что в другой семье у него подрастает сын и для неё самой дело идёт к разводу, женщина задумала страшное. Несколько недель она обдумывала план мести и искала исполнителя, который будет готов решить две её проблемы сразу.

— Для того чтобы передать деньги, женщина выбрала посредником свою сестру, но сбыться плану было не суждено — сотрудники полиции задержали "курьера" с гонораром для исполнителя прямо в тот момент, когда она пыталась его отдать, — рассказали порталу "UFA-онлайн" в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении ревнивой жены возбудили уголовное дело. 43-летней любовнице и её ребёнку ничто не угрожает.

Ранее полиция предотвратила заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья. По данным правоохранительных органов, москвичка собиралась нанять киллера за 50 тысяч рублей.