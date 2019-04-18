В Ливии выдали ордер на арест маршала Хафтара

Командующего Национальной армии обвинили в обстреле мирных людей. Военачальник заявил, что это ложь.

В Триполи выдали ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщило в "Фейсбуке" правительство национального согласия.

В документе указаны имена ещё шести людей с воинскими званиями.

Как ранее писал Лайф, армия Хафтара, собранная из сторонников убитого Мауаммара Каддафи, в начале апреля 2019 года пошла в атаку на ливийскую столицу, где обосновалось созданное при поддержке ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

17 апреля Триполи обстреляли ракетами. По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 получили ранения. Местные СМИ писали, что нападение совершили военные Хафтара. В его армии заявили, что это неправда и на самом деле стреляли группировки, действующие в Триполи.