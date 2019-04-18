Число террористических преступлений в России сократилось в 100 раз за девять лет — с 2010 года. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

— Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в 100 раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018 году, — отметил Бортников на открытии Конференции по противодействию международному терроризму.

Ранее Бортников рассказывал, что террористические организации ИГИЛ* и "Аль-Каида"* по-прежнему представляют угрозу, несмотря на то что они понесли ощутимые потери в Сирии и Ираке.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда