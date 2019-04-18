Зеленский в прямом эфире представил свою команду

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Зеленский в прямом эфире представил свою команду

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Фото: © РИА Новости 

При этом шоумен отметил, что в случае победы на выборах должность в администрации получат лишь лучшие.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "1+1" представил членов своей команды.

Это моя команда, эти люди — специалисты, молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность, — заявил Зеленский.

Всего в команде насчитывается 20 фамилий, которые будут отвечать за самые разные вопросы, начиная от безопасности и обороны до ЖКХ, антимонопольного регулирования и образования.

С полным списком членов команды можно ознакомиться на портале УНИАН.

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