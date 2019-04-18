Минюст Украины подтвердил законность решения суда по "Приватбанку"

Решения суда по делу о национализации "Приватбанка" были законными, заявили в Министерстве юстиции Украины. Об этом пишет РИА "Новости".
Таким образом, ведомство подтвердило, что банк нельзя передать в собственность государства, то есть бизнесмен Игорь Коломойский выиграл судебный процесс, длившийся два года.
Как ранее писал Лайф, в 2016 году украинский Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о национализации "Приватбанка".
Изначально Коломойский, владевший 40 с лишним процентами акций, был не против и даже поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана за передачу кредитной организации государству.
Однако позже он обратился в суд. 18 апреля 2019 года национализацию "Приватбанка" признали незаконной.
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