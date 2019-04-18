Минюст Украины подтвердил законность решения суда по "Приватбанку"

Ранее владевший 44% акций организации Игорь Коломойский выиграл дело об отмене её национализации.

Решения суда по делу о национализации "Приватбанка" были законными, заявили в Министерстве юстиции Украины. Об этом пишет РИА "Новости".

Таким образом, ведомство подтвердило, что банк нельзя передать в собственность государства, то есть бизнесмен Игорь Коломойский выиграл судебный процесс, длившийся два года.

Как ранее писал Лайф, в 2016 году украинский Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о национализации "Приватбанка".

Изначально Коломойский, владевший 40 с лишним процентами акций, был не против и даже поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана за передачу кредитной организации государству.

Однако позже он обратился в суд. 18 апреля 2019 года национализацию "Приватбанка" признали незаконной.