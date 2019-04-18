Жительница Нижнего Тагила заявила, что живёт в СССР и поэтому не платит за ЖКХ

Жительница Нижнего Тагила Валентина Жукова отказалась платить за коммунальные услуги, потому что она "гражданка Советского Союза", сообщает Свердловское областное телевидение.
В доказательство женщина показала вложенный в её паспорт документ с гербом СССР. На двери её квартиры висит табличка с надписью: "Внимание, эта квартира находится в юрисдикции государства СССР. Никакие законы Российской Федерации здесь не имеют юридической силы".
Выяснилось, что в данном случае Советским Союзом называется нигде не зарегистрированный профсоюз, в котором у Жуковой есть команда единомышленников.
Они заявили, что не намерены платить, поскольку хотят, чтобы их деньги оставались на родине, а не оседали на заграничных офшорных счетах.
Жукова не вносит ни копейки за услуги ЖКХ в течение трёх лет. Накопилось уже более ста тысяч рублей долга. Её квартиру отключали от электричества 13 раз, но для "гражданки СССР" это не проблема — она просто снова подключается самостоятельно.
Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Правоохранители посоветовали ТСЖ обратиться в суд.
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