Посольство РФ: ЦРУ убедило Трампа выслать дипломатов с помощью фальшивых фото

Джина Хаспел показала главе Белого дома снимки якобы отравленных "Новичком" детей и уток. В Минздраве британского Уилтшира уже заявили, что после инцидента в Солсбери ни дети, ни животные не пострадали.

Фотографии, под впечатлением от которых президент США Дональд Трамп согласился выслать из страны 60 российских дипломатов, оказались поддельными, заявили в Посольстве РФ в Великобритании.

— ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии — либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег, — подчеркнули в дипмиссии.

Как ранее писал Лайф, The New York Times написала, что глава Белого дома изначально не хотел принимать жёстких мер после событий в Солсбери, но согласился после беседы с главой ЦРУ Джиной Хаспел.

Она показала Трампу фото якобы отравленных нервно-паралитическим веществом "Новичок" детей и уток.

Российское посольство направило британским властям официальный запрос насчёт достоверности таких подробностей инцидента в Солсбери.

Лондон пока не ответил, но в Управлении здравоохранения графства Уилтшир отметили, что ни дети, ни утки во время инцидента со Скрипалями не пострадали.

Напомним, 4 марта 2018 года работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными. Лондон обвинил в нападении на них Россию. После этого Трамп выслал из США 60 дипломатов РФ.