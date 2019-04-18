Посольство РФ: ЦРУ убедило Трампа выслать дипломатов с помощью фальшивых фото

Фотографии, под впечатлением от которых президент США Дональд Трамп согласился выслать из страны 60 российских дипломатов, оказались поддельными, заявили в Посольстве РФ в Великобритании.
— ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии — либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег, — подчеркнули в дипмиссии.
Как ранее писал Лайф, The New York Times написала, что глава Белого дома изначально не хотел принимать жёстких мер после событий в Солсбери, но согласился после беседы с главой ЦРУ Джиной Хаспел.
Она показала Трампу фото якобы отравленных нервно-паралитическим веществом "Новичок" детей и уток.
Российское посольство направило британским властям официальный запрос насчёт достоверности таких подробностей инцидента в Солсбери.
Лондон пока не ответил, но в Управлении здравоохранения графства Уилтшир отметили, что ни дети, ни утки во время инцидента со Скрипалями не пострадали.
Напомним, 4 марта 2018 года работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными. Лондон обвинил в нападении на них Россию. После этого Трамп выслал из США 60 дипломатов РФ.
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