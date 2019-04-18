Порошенко призвал не допустить разграбления страны беглыми олигархами

Также президент Украины заметил, что "связка Коломойский — Зеленский" его особенно беспокоит перед предстоящим вторым туром выборов.

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко сообщил о необходимости принятия всех мер, чтобы не допустить разграбления страны беглыми олигархами. Такое заявление Порошенко сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был созван в связи с судебным процессом по делу о национализации "Приватбанка".

Он подчеркнул, что национализация, проведённая в 2016 году, была вынужденным шагом, которой был сделан после тщательного аудита банка. По мнению Порошенко, другого пути решения проблемы не было и таким образом финансовая система страны была спасена.

Кроме того, Порошенко отметил, что перед вторым туром выборов президента на Украине его очень "беспокоит связка Коломойский — Зеленский".

— Нам нужно принять все меры, чтобы не допустить разграбления государства преступниками, которые находятся за границей, не допустить реванша, — сказал лидер Незалежной.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский выиграл судебный процесс по делу о национализации своего "Приватбанка". Киевский суд признал её незаконной. После решения суда президент Украины Пётр Порошенко экстренно созвал СНБО.