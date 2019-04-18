Зеленский пообещал принять закон об импичменте в случае избрания президентом

Кандидат в президенты Украины подчеркнул, что не намерен держаться за власть всеми силами.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о намерении принять закон об импичменте. Он заверил, что за время своих полномочий сделает "всё, что сможет", на благо страны и будет готов покинуть пост, если этого заходят украинцы.

— Приведу умных людей, не справлюсь — уйду. Поэтому иду на пять лет, поэтому одним из первых законов предлагаю закон об импичменте, — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Ранее, как писал Лайф, шоумен подчеркнул, что хочет "дать шанс" Украине и не будет "держаться зубами" за власть. Зеленский также представил свою команду, рассказал об угрозах в свой адрес, высказался в поддержку легализации медицинской марихуаны и осудил запрет российских соцсетей в Незалежной.