Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению во взяточничестве

Басманный суд Москвы взял под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Колбов был арестован 17 апреля. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство "Известия" Эраста Галумова.

Как добавляет издание, также по делу проходит и экс-майор Сергей Белоусов, с которым Колбов работал в отделе по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий.

По данным Следственного комитета РФ, они требовали денежную сумму в биткоинах в размере 65 миллионов рублей у Галумова, который на данный момент находится под следствием по факту мошенничества.

Ранее Лайф писал, что арест политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" продлили до 14 июня этого года. Галумову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он совершил хищение 43 миллионов рублей, выделенных на утилизацию печатного станка, который хранился в издательстве "Известия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.