Зеленский усомнился, что сможет пожать руку Порошенко

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Зеленский усомнился, что сможет пожать руку Порошенко

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Николай Лазаренко// Facebook/Владимир Зеленский

Действующий президент Украины обещал "рубить руки" коррупционерам, и это вызвало усмешку у его соперника.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский шуткой ответил на вопрос журналиста о том, пожмёт ли он руку действующему лидеру Незалежной Петру Порошенко.

Когда господин президент сказал, что "я всем коррупционерам буду рубить руки", я не уверен, что у меня будет, что ему пожать, — сказал Зеленский телеканалу "1+1".

Напомним, 19 апреля 2019 года в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко. Как писал Лайф, уже проданы все билеты на стадион "Олимпийский" в центре украинской столицы, где встретятся претенденты на президентский пост.

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