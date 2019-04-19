В Лондоне задержали более 500 участников экологической акции протеста

В Лондоне в ходе акции протеста полицией задержано более 500 активистов экологического движения Extinction Rebellion. Об этом сообщили в " Твиттере " представители полиции города.

— Расследование будет продолжаться, десяти лицам уже предъявлены обвинения, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что на данный момент полицейские собирают доказательства нанесения митингующими ущерба местным жителям.

Движение Extinction Rebellion было основано в этом году группой британских учёных в связи со стремительным изменением климата и исчезновением видов животных. Его участники призывают Правительство Великобритании объявить чрезвычайное климатическое положение, сократить выброс парниковых газов и организовать собрания по вопросам климата и экологии.

Примечательно, что в митинге принимает участие британская актриса и писательница, получившая премию "Оскар", Эмма Томпсон. По её заявлению, она присоединилась к протестующим, заявив, что это "первое настоящее обнадёживающее движение, в которое я вступила". Также, по её словам, "планета находится в глубокой опасности, наши внуки и наши правнуки столкнутся с проблемами, которые мы даже не можем себе представить".

Представители экологической организации уже пообещали, что подобные акции на улицах британской столицы будут идти до тех пор, "пока правительство к ним не прислушается".

Ранее Лайф писал, что члены Extinction Rebellion блокировали перегруженные автомобильные дороги. Несколько сотен активистов даже перекрыли движение на Оксфорд-серкус — одном из самых оживлённых перекрёстков города.