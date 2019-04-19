Парижская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери загорелся, скорее всего, из-за короткого замыкания, заявили в полиции Парижа. Об этом пишет Associated Press.
Правоохранители сообщили, что провели первое обследование собора, но им не разрешают осмотреть внутреннее убранство из-за сохраняющейся угрозы обрушения.
Отмечается, что продолжаются допросы и рабочих, которые проводили ремонт в Нотр-Даме в момент возгорания, и сотрудников собора.
Напомним, вечером 15 апреля 2019 года легендарный собор охватил мощный пожар. Рухнули кровля и шпиль. В Париже не оказалось пожарных самолётов, вертолётами тушить сочли слишком рискованным, пожарным машинам крайне трудно было проехать. По предварительной версии, возгорание случилось во время ремонтных работ.
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