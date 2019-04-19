Парижская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Следователи по-прежнему считают, что возгорание произошло случайно, но допрашивают и рабочих, и сотрудников собора.

Собор Парижской Богоматери загорелся, скорее всего, из-за короткого замыкания, заявили в полиции Парижа. Об этом пишет Associated Press.

Правоохранители сообщили, что провели первое обследование собора, но им не разрешают осмотреть внутреннее убранство из-за сохраняющейся угрозы обрушения.

Отмечается, что продолжаются допросы и рабочих, которые проводили ремонт в Нотр-Даме в момент возгорания, и сотрудников собора.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года легендарный собор охватил мощный пожар. Рухнули кровля и шпиль. В Париже не оказалось пожарных самолётов, вертолётами тушить сочли слишком рискованным, пожарным машинам крайне трудно было проехать. По предварительной версии, возгорание случилось во время ремонтных работ.