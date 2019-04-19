Коломойский пообещал обнародовать договорённости о национализации "Приватбанка"

Бизнесмен заявил, что "криминального" в них, по сути, ничего нет, но сам факт заключения такой сделки неприемлем.

Олигарх Игорь Коломойский пригрозил обнародовать детали договорённостей с действующим президентом Петром Порошенко о национализации "Приватбанка", если глава государства проиграет на выборах.

— Это были договорённости, где кто-то спокойно уходит, кто-то не трогает власть, кто-то ведёт себя лояльно, а кто-то не создаёт проблем в бизнесе, — рассказал Коломойский в интервью украинской программе "Схемы".

Он отметил, что в сделке не было ничего противозаконного, но сам факт её наличия "неприемлем".

Как ранее писал Лайф, в 2016 году украинские власти заявили, что "Приватбанк" переходит в собственность государства. Коломойский, у которого было больше 40 процентов акций, поначалу не возражал, однако позже обратился в суд. 18 апреля 2019 года он выиграл дело — национализацию признали незаконной.