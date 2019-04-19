Экс-президент Украины: Не надо нас пугать войной

Леонид Кравчук заявил, что не верит в намерение России развернуть против страны "широкомасштабную агрессию".

Полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет. Об этом сказал бывший лидер Незалежной Леонид Кравчук.

— Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идёт, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению политика, Россия якобы демонстрирует на границе с Украиной военную мощь, чтобы "запугать" Киев.

Ранее экс-посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия планирует развязать войну в странах бывшего СССР или в Арктике.

При этом в конце марта в Киеве предложили ввести в стране день памяти жертв "российско-украинской войны".