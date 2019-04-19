Французская делегация назвала Крым своеобразным Лазурным берегом России

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Французская делегация назвала Крым своеобразным Лазурным берегом России

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Фото © Pixabay

Французская делегация, посетившая V Ялтинский международный экономический форум, назвала Крым своеобразным Лазурным берегом России.

Французские делегаты заверили в привязанности подрастающего поколения Франции к Русскому миру и назвали Крым своеобразным Лазурным берегом Российской Федерации, — говорится в заявлении на официальном сайте Правительства Республики Крым.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил делегатов из Франции за "стойкость в выражении собственного мнения относительно отмены антироссийских санкций".

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов для укрепления международных отношений.

Также в рамках форума Сергей Аксёнов встретился с делегатами из Абхазии и Латинской Америки.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Главная тема этого года — "Мир. Россия. Крым. Новая реальность".

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