Глава штаба Порошенко вспомнил о "звонке от президента"

В преддверии второго тура выборов на Украине жители страны слышат в своих телефонах записанный голос действующего президента.

Глава избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что тоже получил звонок, во время которого услышал голос главы государства, просящего поддержать его во втором туре выборов.

— Я сначала думал, что настоящий звонит, потом оказалось, что телефон-автомат... Мне было бы приятно, чтобы мне позвонил Порошенко, — поделился глава штаба лидера Незалежной в интервью "112 Украина".

Медведев заверил, что Порошенко лично позвонил бы каждому избирателю, если бы это было возможно физически.

Он отметил, что цель такой агитации — помочь сделать свой выбор тем украинцам, которые до сих пор не определились, кого они хотели бы видеть во главе своей страны. По словам Медведева, речь идёт о 20 процентах избирателей.

Как ранее писал Лайф, звонок от робота с голосом Порошенко получила также проигравшая в первом туре кандидат Юлия Тимошенко.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля 2019 года.