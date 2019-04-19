Эксперты выяснили, как чаще всего россияне расплачиваются на отдыхе

Почти половина российских туристов предпочитает расплачиваться в поездках при помощи карт и носить с собой лишь немного наличных. Об этом сообщает российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

В результате проведённого исследования эксперты установили, что около трети соотечественников (31%) берут с собой на отдых исключительно наличные средства — доллары или евро. В большинстве случаев россияне обменивают их на местную валюту по прибытии в страну назначения.

Ещё 20% признались, что над вопросом об обмене денег предпочитают задумываться ещё в России. При этом среди женщин (21%) предусмотрительных туристов больше, чем среди мужчин (18%).

Количество путешественников, полностью отказавшихся от наличных, относительно невелико. Среди мужчин 7% опрошенных снимут деньги в банкомате, если потребуется, ещё 7% полностью отвергают идею использовать купюры. Среди представительниц прекрасного пола так поступают 4% и 3% респондентов соответственно.

В ходе исследования о видах платежей на отдыхе было опрошено более 2500 российских туристов.