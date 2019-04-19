Россия и Украина впервые не заключили пасхальное перемирие в Донбассе

Стороны обвинили друг друга в срыве договорённостей и отказе поддерживать режим прекращения огня.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе впервые не согласовала перемирие, которое до сих пор каждый год заключали в честь праздника Пасхи. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

При этом украинская сторона возложила вину за это на Москву. Сообщается, что переговоры шли по скайпу около шести часов, но ни к чему не привели.

— Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе, — написала в "Фейсбуке" первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В свою очередь полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отверг поддержанные Москвой и ОБСЕ предложения Донецка и Луганска.

— Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые призваны обеспечить прочную безопасность и переход к политическому урегулированию, — цитирует политика ТАСС.

Такого же мнения придерживаются в МИД ДНР. Там заявили, что договориться о перемирии помешала "откровенная неадекватность" украинской стороны.