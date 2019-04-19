Франция отправит танки и несколько сотен военных к границам РФ

Около 300 военнослужащих, четыре танка и двадцать боевых машин пехоты (БМП) из Франции прибудут в Эстонию 23 апреля.

Отмечается, что военные окажутся здесь в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

Известно, что они будут дислоцироваться в городе Тапа, находящемся примерно в 140 километрах от российской границы.

Как указывается в заявлении французского посольства в Эстонии, в этой прибалтийской стране военные будут находиться до конца августа текущего года.