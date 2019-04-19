Зеленский назвал себя "котом в мешке"

Кроме этого кандидат в президенты Украины подчеркнул, что не избегал внимания СМИ.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что он прячется от прессы и публичных выступлений.

По словам шоумена, такова была его изначальная стратегия: не ходить на ток-шоу, не посещать места, где сидят представители "старой власти", "собачатся" и "занимаются пиаром".

— Если сравнивать двух кандидатов, то лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре, — добавил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Кроме этого, шоумен отметил, что хотел "показать им", что можно добиться высоких результатов и без "бахвальства" и "популизма".

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "1+1" представил членов своей команды.