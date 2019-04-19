Трамп: России не удалось повлиять на выборы президента США в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что России не удалось повлиять на ход голосования во время президентских выборов в США в 2016 году.

— Всё, что делали русские в отношении выборов 2016 года, было сделано, пока Обама был президентом. Ему говорили об этом, и он ничего не сделал! Самое главное, что это не повлияло на голосование, — написал Трамп в своём твиттере.

Ранее Лайф писал, что Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вопросу". Он расследовал дело о "влиянии" России на американские выборы несколько лет вплоть до марта 2019 года.

Глава Минюста США Уильям Барр подтвердил информацию о том, что "ни один американец", в том числе и из предвыборной кампании Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.