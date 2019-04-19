Зеленский о запрете экспорта нефти из РФ: Надо искать альтернативные поставки

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что не очень хорошо знаком с ситуацией вокруг запрета России на поставки нефти, пишет "Интерфакс".

— В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки. Может быть, в западных странах, — сказал шоумен.

Как ранее писал Лайф, 18 апреля Россия запретила вывоз на Украину нефти и нефтепродуктов.

При этом в компании "Укртатнафт" предупредили, что это может привести к коллапсу всей экономики страны.