Зеленский о запрете экспорта нефти из РФ: Надо искать альтернативные поставки

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Зеленский о запрете экспорта нефти из РФ: Надо искать альтернативные поставки

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что не очень хорошо знаком с ситуацией вокруг запрета России на поставки нефти, пишет "Интерфакс".

В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки. Может быть, в западных странах, — сказал шоумен.

Как ранее писал Лайф, 18 апреля Россия запретила вывоз на Украину нефти и нефтепродуктов.

При этом в компании "Укртатнафт" предупредили, что это может привести к коллапсу всей экономики страны.

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