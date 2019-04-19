В Париже "жёлтым жилетам" запретили проводить акции протеста возле Нотр-Дама

Власти Парижа запретили участникам акций протеста Движения жёлтых жилетов проводить демонстрации в восточной части острова Сите, где расположен собор Парижской Богоматери. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной полиции в "Твиттере".

Отмечается, что в "периметр безопасности" вошли набережная Марше-Нёф, Аршевеш, О-Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь.

Добавляется, что данные меры были предприняты "по соображениям безопасности" из-за пожара, который случился в Нотр-Даме несколько дней назад.

Ранее Лайф писал, что "жёлтые жилеты" вышли на очередную, 21-ю по счёту, акцию протеста во Франции.

Напомним, масштабные акции протеста во Франции начались с 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Десятки тысяч недовольных по всей стране выходят на демонстрации в униформе дорожных рабочих каждую субботу. Волна митингов была подхвачена жителями и других стран — так, люди в жёлтых жилетах вышли на улицы Португалии, Сербии, Израиля, Бельгии и других государств.