Пушков пожелал "попутного ветра" Украине в связи с запретом экспорта нефти из РФ

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Пушков пожелал "попутного ветра" Украине в связи с запретом экспорта нефти из РФ

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © L!FE

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление нефтяной компании "Укртатнафта" о том, что Украину после запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов из России может ждать коллапс экономики.

Пушков напомнил, что в Киеве давно выражали желание разорвать с Москвой эти связи и закупать топливо в странах Запада.

Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева, — написал Пушков в своём твиттере.

Ранее Лайф писал, что 18 апреля Россия установила запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. При этом в компании "Укртатнафта" предупредили, что это может потрясти как топливный рынок, так и всю экономику страны. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что, исходя из этого, следует искать альтернативные поставки.

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