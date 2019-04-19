В МИД Сербии рассказали о давлении Запада за отказ вводить санкции против России

В Белграде снова подчеркнули, что по-прежнему считают Москву стратегическим партнёром.

Сербию пытались заставить присоединиться к антироссийской санкционной кампании. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Ивица Дачич.

— Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России, несмотря на то что на Сербию оказывается сильное давление, — сказал он в интервью "Известиям".

Дачич подчеркнул, что Москва и Белград остаются стратегическими партнёрами и сохраняют дружеские отношения, несмотря на то что Сербия хочет вступить в Евросоюз.

Как ранее писал Лайф, президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему не может признать Крым российским.