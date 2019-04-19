В ГИБДД планируют отменить право на ошибку на экзамене

В Госавтоинспекции планируется ужесточить процедуру получения водительского удостоверения. Согласно нововведению, у людей при сдаче теоретической части экзамена больше не будет права на ошибку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что в случае внедрения таких мер неправильные ответы на экзамене будут расцениваться "по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации".

Добавляется, что реализация данных новшеств будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России, а поэтому увеличение бюджета не потребуется.

Кроме того, в структуре рассказали и о намерениях переработать задачи теоретического экзамена на права.

— С учётом данных президентом России Владимиром Путиным поручений ... в части повышения требований к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал о том, что в России ужесточились требования к автошколам. Теперь учебные заведения будут обязаны согласовывать программу обучения с ГИБДД, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.