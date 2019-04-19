Уличные домогательства в Аргентине признали преступлением

Публичные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Закон об этом одобрил сенат страны.
Согласно документу, теперь мужчинам нельзя на людях позволять себе реплики сексуального содержания, обращаясь к женщине, делать её фото или видео без согласия.
Запретили также "излишний физический контакт", неприличные жесты, а также преследования в общественных местах.
За подобное поведение установили штраф, его размер не уточняется. Могут также приговорить к принудительным работам или арестовать.
Чтобы можно было оперативно жаловаться на бесцеремонных мужчин, для дам решили создать специальную горячую линию.
Отмечается, что аргентинки уже порядком устали от публичных домогательств. Для борьбы с ними в стране работает движение феминисток, они устраивают митинги, которые собирают сотни разгневанных женщин.
По данным движения по защите женщин MuMaLa, в стране практически нет такой женщины, к которой ни разу в жизни не приставали на улице.
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