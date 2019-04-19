Уличные домогательства в Аргентине признали преступлением

По данным правозащитников, в стране трудно найти женщину, которая ни разу не сталкивалась с непристойным поведением мужчин.

Публичные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Закон об этом одобрил сенат страны.

Согласно документу, теперь мужчинам нельзя на людях позволять себе реплики сексуального содержания, обращаясь к женщине, делать её фото или видео без согласия.

Запретили также "излишний физический контакт", неприличные жесты, а также преследования в общественных местах.

За подобное поведение установили штраф, его размер не уточняется. Могут также приговорить к принудительным работам или арестовать.

Чтобы можно было оперативно жаловаться на бесцеремонных мужчин, для дам решили создать специальную горячую линию.

Отмечается, что аргентинки уже порядком устали от публичных домогательств. Для борьбы с ними в стране работает движение феминисток, они устраивают митинги, которые собирают сотни разгневанных женщин.

По данным движения по защите женщин MuMaLa, в стране практически нет такой женщины, к которой ни разу в жизни не приставали на улице.