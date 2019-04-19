Правительство Мали подало в отставку

Премьер-министр Мали Сумейлу Бубей Маига вместе с членами правительства подал в отставку. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации президента страны в социальной сети "Твиттер".

— В письме от 18 апреля 2019 года премьер-министр Сумейлу Бубей Маига представил президенту страны заявление о своей отставке и об отставке членов правительства в соответствии с 38-й статьёй конституции, — говорится в заявлении.

Отставка, которую уже принял президент государства, связана с трагическими событиями, которые произошли в Мали месяц назад.

Напомним, что в марте месяце этого года в результате нападения группы вооружённых людей на две деревни неподалёку от города Банкас в центральном Мали погибли по меньшей мере 134 человека. Злоумышленники не жалели ни детей, ни стариков. После бойни они собрали тела жертв в хижинах и подожгли их.