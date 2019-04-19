Около 12 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за непогоды

В Иркутской области около 12 тысяч человек остались без электричества в связи со сложными погодными условиями.

Как указывается на сайте Минэнерго РФ, именно сильный ветер и мокрый снег оказались причиной массовых аварийных отключений, которые наблюдались 18 апреля с 14:00 до 22:38.

Отмечается, что неудобства в связи с этим коснулись жителей 35 населённых пунктов Тайшетского, Чунского, Тулунского, Зиминского и Куйтунского районов.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.