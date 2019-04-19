Россияне рассказали, что их раздражает в соотечественниках за границей

Больше всего россиян, встречающих за рубежом своих соотечественников, раздражает в них пьянство. Таков результат опроса, проведённого специалистами интернет-сервиса для путешественников Biletix. Его приводит агентство "Прайм".

На склонность земляков к выпивке пожаловались 20% респондентов. Ещё 13% ругают их за угрюмость и неулыбчивость.

Российские путешественники также признались, что им неприятно в соотечественниках неуважение к местным традициям, а ещё стремление всеми возможными способами хвастаться богатством и статусом.

Среди других отмеченных недостатков туристов из РФ — неумение одеваться, скандальность, а ещё неряшливость, грубость к персоналу и местным жителям.

Примечательно, что при этом 64% опрошенных себя считают туристами образцовыми и уверяют, что ни один из перечисленных изъянов к ним не относится.