Порошенко пригрозил украинцам утратой пятилетних "достижений"

Действующий президент Украины Пётр Порошенко предупредил, что все достижения за почти пять лет его правления могут быть утрачены.

— Те, кто думает, что достижения, которых добилась Украина за последние пять лет, останутся навсегда, к сожалению, ошибаются, — написал лидер Незалежной в своём аккаунте в социальной сети "Фейсбук".

Порошенко пояснил, что события, которые происходят на Украине сейчас, свидетельствуют о том, что "старая политическая сила, которая скрывается за новым лицом, пытается получить реванш". К таким событиям политик отнёс решение отобрать "Приватбанк" у страны и снятие ареста со счетов Януковича.

Кроме этого, Порошенко предупредил соотечественников о последствиях, которые могут произойти в случае возвращения старой политической элиты.

— Неужели украинцы рассчитывают, что, вернувшись к власти, старая "политическая элита" будет заботиться о повышении благосостояния граждан и защите их интересов? Думаю, что это не так, — заключил Порошенко.

Ранее Лайф писал, что в Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину и действующему украинскому лидеру следует "закрыть рот".