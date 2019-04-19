Порошенко пригрозил украинцам утратой пятилетних "достижений"

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Порошенко пригрозил украинцам утратой пятилетних "достижений"

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©  РИА "Новости"

Действующий президент Украины Пётр Порошенко предупредил, что все достижения за почти пять лет его правления могут быть утрачены.

Те, кто думает, что достижения, которых добилась Украина за последние пять лет, останутся навсегда, к сожалению, ошибаются, — написал лидер Незалежной в своём аккаунте в социальной сети "Фейсбук".

Порошенко пояснил, что события, которые происходят на Украине сейчас, свидетельствуют о том, что "старая политическая сила, которая скрывается за новым лицом, пытается получить реванш". К таким событиям политик отнёс решение отобрать "Приватбанк" у страны и снятие ареста со счетов Януковича.

Кроме этого, Порошенко предупредил соотечественников о последствиях, которые могут произойти в случае возвращения старой политической элиты.

Неужели украинцы рассчитывают, что, вернувшись к власти, старая "политическая элита" будет заботиться о повышении благосостояния граждан и защите их интересов? Думаю, что это не так, — заключил Порошенко.

Ранее Лайф писал, что в Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину и действующему украинскому лидеру следует "закрыть рот".

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