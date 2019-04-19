В Северной Ирландии произошла стрельба — видео

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В Северной Ирландии произошла стрельба — видео

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В городе Крегган в провинции Ольстер Северной Ирландии произошла стрельба, в результате чего один человек погиб.

Жертвой оказалась 29-летняя местная жительница.

Полиция провинции на своей странице в "Твиттере" сообщила, что данный инцидент рассматривается "как террористический акт".

При этом, по информации The Daily Telegraph, женщину убили в ходе беспорядков в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании.

Также отмечается, что неизвестные в масках забрасывали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами.

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