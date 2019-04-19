В Северной Ирландии произошла стрельба — видео

Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 18 апреля 2019 г.

В городе Крегган в провинции Ольстер Северной Ирландии произошла стрельба, в результате чего один человек погиб.

Жертвой оказалась 29-летняя местная жительница.

Полиция провинции на своей странице в "Твиттере" сообщила, что данный инцидент рассматривается "как террористический акт".

При этом, по информации The Daily Telegraph, женщину убили в ходе беспорядков в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании.

Также отмечается, что неизвестные в масках забрасывали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами.