Экс-чиновник Пентагона упрекнул Германию в недостаточном "устрашении" России

Германия неправильно ведёт себя по отношению к НАТО. Об этом заявил бывший зампомощника министра обороны США Элбридж Колби в интервью изданию Focus.
Он упрекнул Правительство ФРГ в слишком маленьких тратах на оборону. По словам экс-чиновника, нынешняя немецкая армия — "бледная тень" той, которая была у страны в конце холодной войны.
Колби добавил, что основные проблемы НАТО сейчас связаны с Россией и в борьбе с ней Германия могла бы сыграть важнейшую роль.
— Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских", — сказал он.
Бывший чиновник Пентагона также предупредил, что в случае конфликта с Россией США, возможно, не станут помогать ни Германии, ни европейским союзникам по НАТО.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени