Экс-чиновник Пентагона упрекнул Германию в недостаточном "устрашении" России

Он заявил, что самая богатая страна Европы могла бы куда больше тратить на оборону и своих союзников по НАТО.

Германия неправильно ведёт себя по отношению к НАТО. Об этом заявил бывший зампомощника министра обороны США Элбридж Колби в интервью изданию Focus.

Он упрекнул Правительство ФРГ в слишком маленьких тратах на оборону. По словам экс-чиновника, нынешняя немецкая армия — "бледная тень" той, которая была у страны в конце холодной войны.

Колби добавил, что основные проблемы НАТО сейчас связаны с Россией и в борьбе с ней Германия могла бы сыграть важнейшую роль.

— Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских", — сказал он.

Бывший чиновник Пентагона также предупредил, что в случае конфликта с Россией США, возможно, не станут помогать ни Германии, ни европейским союзникам по НАТО.