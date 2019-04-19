В Белом доме заявили о визите Трампа в Японию 26 мая

Читайте также

В Белом доме заявили о визите Трампа в Японию 26 мая

1

Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Американский лидер Дональд Трамп намерен прибыть в Японию с государственным визитом 26–28 мая. Об этом указывается в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что президент США будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии. Таким образом, Трамп может стать первым иностранным лидером, который встретится с новым императором Нарухито. Он в свою очередь взойдёт на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Также сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит США 26–27 апреля.

Что касается Трампа, последний раз глава Белого дома посещал с визитом Японию в ноябре 2017 года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×