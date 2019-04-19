В Белом доме заявили о визите Трампа в Японию 26 мая

Американский лидер Дональд Трамп намерен прибыть в Японию с государственным визитом 26–28 мая. Об этом указывается в сообщении пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что президент США будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии. Таким образом, Трамп может стать первым иностранным лидером, который встретится с новым императором Нарухито. Он в свою очередь взойдёт на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.
Также сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит США 26–27 апреля.
Что касается Трампа, последний раз глава Белого дома посещал с визитом Японию в ноябре 2017 года.
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