Трамп рассказал, кто был достоин получить Пулитцеровскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пулитцеровскую премию достойна получить журналистка, которая с самого начала говорила об невозможности "сговора" с Россией, а не те, кто "сильно ошибался" на этот счёт.

— Кимберли Страссель должна получить Пулитцеровскую премию. Она сокровище (и я её не знаю), которая изначально правильно называла фальсификацию, связанную с Россией. Премию получат все остальные, кто так сильно ошибался. Фейковые новости, — написал глава Белого дома в своём аккаунте в "Твиттере".

Также к своей записи Трамп прикрепил статью Страссель из деловой газеты Wall Street Journal. В материале указано, что спецпрокурор США Роберт Мюллер "был не тем человеком, который мог давать верную оценку низким проделкам, связанным со сговором 2016 года, и доклад доказывает это".

Напомним, одна из наиболее престижных наград в области журналистики была присуждена 15 апреля авторам газеты The New York Times за публикации о предполагаемых финансовых махинациях президента США Дональда Трампа, газете The Wall Street Journal за материалы о том, как Трамп якобы платил своим бывшим любовницам за молчание, а также другим изданиям.

Ранее Лайф писал, что 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Глава ведомства Уильям Барр заявил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году.