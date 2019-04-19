Депутат бундестага предложил обучать беженцев из Сирии в Крыму

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что сирийских беженцев можно обучать в Крыму. Об этом политик рассказал на полях V Ялтинского международного экономического форума, в котором участвует и делегация из Сирии.

По мнению Гердта, беженцев из этой страны, находящихся сейчас на территории Германии, после обучения в Крыму можно будет "подготавливать к возвращению домой".

— Это очень хороший гуманитарный посыл, — приводит слова немецкого депутата РИА "Новости".

Он добавил, что обучение сирийских беженцев на российском полуострове выйдет "дешевле", чем в Германии.

Ранее Лайф писал, что французская делегация назвала Крым своеобразным "Лазурным Берегом" России.

Напомним, V Ялтинский международный экономический форум проходит с 18 по 20 апреля.