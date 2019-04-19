Синоптики пообещали солнечную и комфортную погоду в Москве 19 апреля

По данным метеорологов, дневная температура воздуха может подняться до +14 градусов.

В столице ожидается по-весеннему комфортная погода: осадки исключены, облаков будет немного, благодаря чему весь день москвичей будет радовать солнце. Столбики термометров тем временем поднимутся до отметки в плюс 14 градусов. Такой прогноз на 19 апреля даёт центр погоды "Фобос".

— Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к гребню скандинавского антициклона, — пояснили синоптики.

Днём в Москве ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14°, в Московской области воздух прогреется до +10…+15°.

Ветер северной четверти 1–6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 760 мм рт. ст.