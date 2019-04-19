Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

По мнению главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в случае победы шоумена на выборах президента сотрудничество с Россией поможет разрешить конфликт в Донбассе и восстановить экономику Украины.

В случае если новым президентом Украины будет избран шоумен Владимир Зеленский, ему следовало бы пойти на сделку с Россией. Такое политические решение поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, получить от Москвы дешёвый газ и крупные инвестиции. Такое мнение украинского политика и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука приводит агентство Reuters.

— В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его (Зеленского. — Прим. ред) окружении и что он будет делать. Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься (с Россией. — Прим. ред). Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений, — цитирует агентство Медведчука.

Политик добавил, что необходимость сотрудничества с Россией продиктована холодным экономическим расчётом. Ведь Украина ежегодно теряет около 20 млрд долларов из-за антироссийской политики Киева.

— Если мы этого не сделаем и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь ещё больше ухудшится, — считает Медведчук.

Напомним, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Второй тур голосования, где борьба за президентский пост развернётся между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.