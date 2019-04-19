В России могут появиться частные кладбища

По планам Минстроя РФ, законопроект поможет регулировать деятельность компаний и устранить грубые нарушения на рынке ритуальных услуг.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России завершает работу над новым законопроектом "О похоронном деле", согласно которому в России появятся частные кладбища. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что новшество не будет полностью коммерческим проектом, речь идёт о государственно-частном партнёрстве. Таким образом, на государственной земле будет организовано новое кладбище с частным оператором, который сможет получать прибыль с оказанных им услуг. Добавляется, что подобная схема уже успешно работает в нескольких регионах.

Кроме того, законопроект поможет устранить и грубые нарушения. Если сейчас на этом рынке могут работать любые компании, то с принятием закона оказывать ритуальные услуги смогут лишь те, кто будет внесён в региональный реестр.

Также законом будет запрещено навязывание услуг. Заказы на организацию похорон будут приниматься исключительно через специальные пункты или диспетчерскую службу по инициативе заказчика.

Сообщается, что в документе будет прописан пункт об организации бесплатных похорон и фиксированной стоимости пособия на погребение.

За нарушения фирмы будут исключаться из реестра, а договор с ними будет расторгнут.

Ранее Лайф писал, что депутат заксобрания Ленобласти предложил строить дома с кладбищами для животных.