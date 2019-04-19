В Пекине в форуме "Один пояс — один путь" поучаствуют лидеры 37 стран

Среди приглашённых гостей — президент России Владимир Путин, директор Международного валютного фонда Кристин Лагард и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Во втором форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в Пекине 25−27 апреля, примут участие лидеры почти 40 государств и правительств. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД КНР Ван И, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что грядущее мероприятие станет главным международным событием в Китае в этом году. За три дня участниками форума станут лидеры 37 стран, включая директора Международного валютного фонда Кристин Лагард и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По словам Ван И, программа будет довольно насыщенной: 25 апреля будет проведено 12 тематических форумов и собраний, 26 апреля пройдут торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры соберутся для общего заседания.

Ранее Лайф писал, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подтвердил участие президента России в конце в форуме "Один пояс — один путь" в этом году.

Ожидается, что помимо Владимира Путина на мероприятие прибудут лидеры Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Греции, Египта, Италии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Чехии.