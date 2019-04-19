Захарова: Россия учтёт отказ Мальты пропустить её самолёты в Венесуэлу

Как отметила представитель МИД РФ, мальтийские власти даже не стали объяснять причины, по которым закрыли воздушное пространство для российских бортов.

Москва учтёт на будущее в вопросе двухсторонних отношений с Мальтой инцидент с не пропуском через воздушное пространство этой страны двух российских самолётов, летевштих в сторону Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Несмотря на то, что принятие подобных решений относится к суверенному праву, суверенной прерогативе каждого конкретного государства, решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики, несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой, — отметила она.

Дипломат пояснила, что Россия заранее и в официальном порядке через свое посольство на Мальте запросила разрешение на пролет через мальтийское воздушное пространство двух самолетов.