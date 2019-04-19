Врачи рассказали москвичам, как провести пикник и не простудиться

Специалист медико-санитарной помощи отметил, что земля ещё плохо прогрелась, поэтому можно легко заболеть.

Жителей Москвы предупредили, что, несмотря на потепление, стоит брать с собой тёплые вещи, чтобы не простудиться. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

— Весна — коварное время года для здоровья, многие простужаются именно при весенней погоде. Мы радуемся первому теплу, которое между тем обманчиво: солнце может быть жарким и припекать, но земля ещё не прогрелась, — сказал Тяжельников.

По его словам, многие резко начинают одеваться легко, забывая, что вечером, когда солнце садится, становится заметно холоднее. Из-за этого люди часто простужаются.

Тяжельников отметил, что с собой лучше носить шарф, а если станет жарко, то куртку или плащ можно всегда снять. Во время пикников или прогулок в парке лучше не сидеть на голой земле и брать с собой термоковрики. Важно помнить, что ещё недавно лежал снег и пока прогрелся только самый верхний слой земли.

Как ранее писал Лайф, медики призвали москвичей чаще смеяться для повышения иммунитета.