Стала известна причина смерти актрисы Ирины Цывиной

Вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина скончалась от кардиомиопатии. Об этом сообщает МК со ссылкой на близкую подругу артистки, которая занимается организацией её похорон.

Кардиомиопатия — это патология сердечно-сосудистой системы. По данным СМИ, она могла возникнуть на фоне аутоиммунных заболеваний и тяжёлой инфекции или же из-за длительного употребления алкоголя.

Накануне стало известно, что на 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ, вдова народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.