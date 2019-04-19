Эксперты выбрали российские города с самыми дешёвыми отелями

Бюджетные варианты можно найти даже в центре города, откуда легко добираться до достопримечательностей.

Санкт-Петербург, Красноярск и Ростов-на-Дону вошли в тройку российских городов с самыми дешёвыми отелями. Данные приводит сервис Aviasales.

Самые бюджетные предложения можно найти в Санкт-Петербурге — номер здесь может обойтись всего в 513 рублей. Причём недорогие гостиницы доступны даже в центре города.

На втором месте оказались сразу четыре города: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. В этих городах номер можно снять за 600 рублей в сутки и гостиницы расположены в двух-трёх километрах от главных достопримечательностей.

Далее в рейтинг попали такие города, как Пермь (номера стоят от 640 рублей), Челябинск (от 700 рублей), Уфа (от 680 рублей).

Москва оказалась на седьмом месте — номера в столице стоят от 799 рублей за одноместное размещение. Примерно за такую же сумму можно поселиться в отелях Нижнего Новгорода и Краснодара (от 800 рублей).

На последнем месте — город Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.

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